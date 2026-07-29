ЦБ предложил страховщикам быстрее проверять автовладельцев при продаже ОСАГО

Другой собеседник «Ъ» подчеркивает, что, согласно предложениям, после двух недель страховщик утратит право на односторонний отказ от договора и возможность предъявить регрессные требования к страхователю. В этом случае прекращение договора будет возможно только через суд, уточняет он. Вместе с тем, если страховой случай произойдет до момента истечения периода охлаждения или отказа страховщика от договора, компания будет обязана сделать выплату и сохранит право обратиться с регрессным требованием к страхователю, говорят собеседники «Ъ».