Для долгостроя на ул. Панфиловцев в Хабаровске нашли инвестора для достройки

Напомним, в Хабаровском крае три объекта входят в ЕРПО. Помимо ЖК на Панфиловцев, это жилой комплекс на Ленинградской, где свои квартиры ждут 451 человек. Там право на достройку дома передано краевому фонду по защите прав дольщиков. Также решается судьба автостоянки на Кавказской и набережной Амура, где пострадавших 84 человека — специалисты обследуют здание, чтобы понять, как завершить работы.