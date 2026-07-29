Для долгостроя на ул. Панфиловцев в Хабаровске нашли инвестора для достройки

По поручению президента России правительство Хабаровского края продолжает системную работу по восстановлению прав людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Для достройки объекта «Дом по ул. Панфиловцев в г. Хабаровске» впервые будет использован механизм комплексного развития территорий. Квартиры в трех домах ждут 271 дольщик — получение ключей планируется на второй квартал 2028 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Для восстановления прав дольщиков рассматривались два варианта: выплата денежных компенсаций или достройка дома за счет краевого бюджета. Параллельно правительство края вело поиск инвестора. Для этого было проведено роуд-шоу, где застройщикам предложили выгодные условия. Один из инвесторов принял предложение: дольщики получат квартиры, а инвестор — участок для комплексного развития территорий», — говорится в сообщении.
Строительство ЖК компания ООО «Застройщик-ДВ» начала в 2015 году. В 2025 году объект включили в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО), был назначен конкурсный управляющий. Правительством края, краевым министерством строительства совместно с региональной прокуратурой проводились регулярные встречи с дольщиками и конкурсным управляющим, где доводилась актуальная информация о текущем положении дел.
Напомним, в Хабаровском крае три объекта входят в ЕРПО. Помимо ЖК на Панфиловцев, это жилой комплекс на Ленинградской, где свои квартиры ждут 451 человек. Там право на достройку дома передано краевому фонду по защите прав дольщиков. Также решается судьба автостоянки на Кавказской и набережной Амура, где пострадавших 84 человека — специалисты обследуют здание, чтобы понять, как завершить работы.
На особом контроле правительства края остаются и другие объекты. Например, на улице Кулибина возобновилось строительство многоквартирного дома — там более 150 будущих новоселов. А для дома на улице Флегонтова, где свои паи вложили 50 человек, сейчас активно ищут инвестора, чтобы стройка тоже продолжилась.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в краевом центре возобновлено строительство многоэтажки на ул. Кулибина. Для этого использовался уникальный механизм: применение эскроу-счета для жилищно-строительного кооператива. На сегодняшний день более 150 пайщиков ждут ключи от квартир, еще порядка 20 квартир пока не выкуплены.