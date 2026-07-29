В Хабаровском крае отремонтируют 12 почтовых отделений в этом году

По поручению президента России в регионе продолжается программа модернизации почтовой инфраструктуры. В 2026 году планируется отремонтировать 12 отделений почтовой связи. Четыре из них уже сданы — в селах Ильинка, Котиково, Отрадное и поселке Уктур. На Ильинке, где проживают чуть больше трех тысяч человек, в почтовом отделении полностью обновили интерьер, заменили окна, полы, двери и коммуникации. Ремонт проводился с учетом современных стандартов комфорта. Традиционная почта остается востребованной, особенно у старшего поколения, несмотря на переход части услуг в цифровой формат. Жители продолжают отправлять посылки и корреспонденцию, пользоваться другими услугами. Поэтому программу ремонта расширяют, охватывая почти все районы края. За предыдущие три года по федеральной программе в Хабаровском крае отремонтировали 9 почтовых отделений, а в семи населенных пунктах установили модульные офисы.