В Красноярском крае фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов СВО адаптивной одеждой

Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов специальной военной операции с тяжелыми ранениями адаптивной одеждой. При ее подборе специалисты учитывают состояние здоровья, физические возможности и индивидуальные потребности каждого ветерана. Все заявки рассматриваются персонально, чтобы герои получили максимально удобную и подходящую им одежду. Фонд выдает ветеранам СВО адаптивную одежду бесплатно в качестве технических средств реабилитации. Для каждого предусмотрены три комплекта: летний, зимний и демисезонный. В комплект входит до 12 позиций. При этом используются модели, разработанные победителями Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Его участники — профессиональные дизайнеры, модельеры, производители одежды из России и зарубежных стран, а также студенты средних профессиональных и высших учебных заведений — представляют работы в шести номинациях. В июне этого года окружной этап конкурса прошел в рамках межрегиональных соревнований «Кубок Защитников Отечества» СФО в Красноярске. Красноярские дизайнеры заняли вторые и третьи места в различных номинациях. Ветераны СВО и их родные выступили моделями на гала-показе. Дизайнеры разработали эту одежду специально для ветеранов. Я тоже согласился выйти на подиум и показать эти вещи. После своего ранения на передовой я хорошо знаю, что такое долгая реабилитация и с какими бытовыми трудностями сталкиваются парни. Окружающие часто этого не замечают, но банальные вещи — застегнуть пуговицы, завязать шнурки или дотянуться до кармана, если ты на протезе, — становятся проблемой. Из таких мелочей складывается повседневный комфорт и, главное, самостоятельность человека, — подчеркнул председатель Красноярского «Союза ветеранов СВО» Игорь Балаболенко.