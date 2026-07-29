«Это недопустимая вещь!»: Министр здравоохранения высказался о трате времени пациентов в поликлиниках

Говоря о нормативах времени на прием в поликлиниках, министр пояснил, что жесткие 15 минут — это усредненный показатель, который сейчас стал более гибким. Для оптимизации процесса в поликлиниках внедряют опросники, которые пациенты заполняют еще до визита. Это позволяет врачу заранее узнать жалобы и более рационально планировать свое время.