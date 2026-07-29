«Это недопустимая вещь!»: Министр здравоохранения высказался о трате времени пациентов в поликлиниках

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, как в больницах и поликлиниках пересматривается время на прием пациентов и более рационально начинает использоваться медоборудование. Этим глава ведомства поделился в эфире радио «Комсомольская правда».
Говоря о нормативах времени на прием в поликлиниках, министр пояснил, что жесткие 15 минут — это усредненный показатель, который сейчас стал более гибким. Для оптимизации процесса в поликлиниках внедряют опросники, которые пациенты заполняют еще до визита. Это позволяет врачу заранее узнать жалобы и более рационально планировать свое время.
Михаил Мурашко отметил, что производительность труда для медицины — очень важное направление.
«За последние годы по модернизации больше 220 тысяч единиц оборудования было приобретено, в том числе дорогостоящего. Но я, к сожалению, в ходе некоторых региональных поездок по-прежнему сталкиваюсь с нерациональным подходом к его использованию», — сообщил министр.
В качестве примера Михаил Мурашко привел использование кабинетов флюорографии.
«Когда, например, пациент должен раздеваться во флюорографическом кабинете. Это же, извините, просто недопустимая вещь. Сам снимок занимает секунды, а пока человек разденется, потом оденется — идут минуты! Эффективность использования оборудования очень низкая», — подчеркнул он.
Министр заметил, что если пациенты раздеваться будут в соседнем помещении, гораздо больше людей могут пройти флюорографию за ту же смену.
«При строительстве поликлиник это надо закладывать: для раздевания и одевания должно быть предусмотрено отдельное помещение, соединенное непосредственно с кабинетом, где идет обследование», — уточнил министр.
При этом в России продолжают работу с дефицитом специалистов. Мурашко рассказал, что за последние годы удалось сократить нехватку врачей, а помогли этому программы поддержки от государства.
Михаил Мурашко: Поликлиники должны объединить все данные о здоровье человека.