Мурашко рассказал о развитии экстренной медицины в приемных отделениях

Развитие экстренной медицинской помощи в приемных отделениях больниц является одним из приоритетных направлений работы Минздрава России. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в интервью радио «Комсомольская правда».
Мурашко подчеркнул, что модернизация касается не только травматологических пунктов, но и приемных отделений медучреждений, на которые сегодня делается особый акцент.
«В приемных отделениях уже сразу есть все диагностическое оборудование, лаборатория, КТ, ультразвук, операционная экстренная», — отметил он.
Как уточнил министр, в подобных отделениях пациентам смогут не только наложить гипс при необходимости, но и провести неотложное хирургическое вмешательство.
Мурашко добавил, что реализация проекта началась еще с прошлого года. Всего в программе задействовано свыше 130 медучреждений. По его словам, в рамках проекта также предусмотрена интеграция травмпунктов и всей системы экстренной помощи в единую структуру.
Ранее Мурашко рассказал, как государство намерено помочь молодым медикам при трудоустройстве. Министр отметил, что для выпускников медвузов предусмотрено наставничество, при котором более опытные коллеги будут сопровождать их на начальном этапе профессионального пути.
Михаил Мурашко: Поликлиники должны объединить все данные о здоровье человека.