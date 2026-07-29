Мурашко рассказал, как меняется отношение россиян к психотерапевтам

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что за последние годы россияне стали значительно лояльнее относиться к специалистам в области психиатрии и психотерапии.
«Это направление во всем мире сегодня очень активно развивается. Профессионалы здесь очень нужны. В пандемию по востребованности, наверное, это был второй специалист после инфекционистов. Социальная изоляция, стрессы — все это в конечном итоге отражалось на психике», — указал глава Минздрава.
Мурашко сообщил, что после 2020 года люди перестали стесняться обращаться к психиатрам и теперь спокойно приходят за советом и помощью к этим специалистам.
Также министр напомнил, что с прошлого года в системе здравоохранения активно внедряют искусственный интеллект для анализа медицинских данных. Это серьезно меняет формат работы врача общей практики, который теперь становится главным звеном для каждого пациента. Современный доктор должен обладать огромным объемом знаний и уметь работать с новыми технологиями, чтобы помогать людям с самыми разными проблемами.
Ранее стало известно, что пациентов с онкологическими заболеваниями в России могут начать направлять на консультации к психологу. Такую инициативу предложили в Минздраве.
Михаил Мурашко: Поликлиники должны объединить все данные о здоровье человека.