Мурашко рассказал, как меняется отношение россиян к психотерапевтам

«Это направление во всем мире сегодня очень активно развивается. Профессионалы здесь очень нужны. В пандемию по востребованности, наверное, это был второй специалист после инфекционистов. Социальная изоляция, стрессы — все это в конечном итоге отражалось на психике», — указал глава Минздрава.