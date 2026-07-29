Пьяный байкер без прав попал под арест после ДТП в Красноярске

Парень ехал на двухколеснике «Бесуда» по улице Апрельская, не справился с рулевым управлением и врезался в автомобиль «Мазда». При оформлении столкновения инспекторы ДПС сразу заметили у мотоциклиста характерные признаки опьянения. К тому же выяснилось, что у него нет водительских прав, отсутствуют документы на сам мотоцикл и даже мотошлема при нем не оказалось.