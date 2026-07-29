Красноярцев приглашают на день флоксов

Кроме того, для посетителей подготовят полезные рекомендации по уходу за срезанными цветами и горшечными растениями. Специалисты расскажут, как продлить свежесть букетов и сохранить декоративность домашних цветов, чтобы они как можно дольше радовали своим видом.