Красноярцев приглашают на день флоксов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 31 июля в Красноярске состоится тематическое мероприятие «День флоксов». Оно пройдет с 08:00 до 14:00 в сквере имени А. С. Пушкина в рамках выставки-продажи «Цветочная симфония».
Горожане смогут приобрести разнообразные сорта флоксов, выращенные садоводами-любителями. На выставке будут представлены растения разных оттенков и сортов.
Кроме того, для посетителей подготовят полезные рекомендации по уходу за срезанными цветами и горшечными растениями. Специалисты расскажут, как продлить свежесть букетов и сохранить декоративность домашних цветов, чтобы они как можно дольше радовали своим видом.
Вход на мероприятие свободный.
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