В Приангарье зацвели краснокнижные кувшинки: любоваться можно только с берега

IrkutskMedia, 29 июля. В Иркутской области наступило время цветения кувшинок, одной из главных природных жемчужин региона. На Слюдянском озере, имеющем статус памятника природы, расположена самая крупная в регионе популяция кувшинки чисто-белой (Nymphaea candida), занесённой в Красную книгу Иркутской области.
Как сообщили в Минприроды региона, специалисты Дирекции по особо охраняемым природным территориям напоминают — любоваться цветением можно только с берега. Подплывать к кувшинкам на сапах, лодках и других плавсредствах категорически запрещено, так как это наносит серьёзный ущерб хрупкой экосистеме. Любое плавательное средство может механически повредить листья и цветы, а также препятствует семенному возобновлению популяции.
Слюдянское озеро — особо охраняемая природная территория (ООПТ). За нарушение установленного режима охраны предусмотрена административная ответственность по статье 8.39 КоАП РФ: для физических лиц штраф составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей. Также предусмотрена конфискация орудий совершения правонарушения.
На сегодняшний день Слюдянское озеро остаётся единственным местом в регионе с самой крупной популяцией редкого цветка. Кувшинка чисто-белая цветёт в июле—августе, пик цветения приходится на вторую половину июля и начало августа. Один цветок живёт около 3−5 дней.