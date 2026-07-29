В Приангарье зацвели краснокнижные кувшинки: любоваться можно только с берега

Как сообщили в Минприроды региона, специалисты Дирекции по особо охраняемым природным территориям напоминают — любоваться цветением можно только с берега. Подплывать к кувшинкам на сапах, лодках и других плавсредствах категорически запрещено, так как это наносит серьёзный ущерб хрупкой экосистеме. Любое плавательное средство может механически повредить листья и цветы, а также препятствует семенному возобновлению популяции.