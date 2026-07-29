Акция «Выбираю чистый воздух» проходит в Хабаровском крае

В рамках акции в Солнечном муниципальном округе состоялся велопробег. Дистанция пути от Комсомольска-на-Амуре до озера Амут составила 60 км. В этот же день в рабочем поселке Чегдомын прошли соревнования по пляжному волейболу в формате 2×2. В состязаниях участвовали 6 команд Верхнебуреинского муниципального округа. «Цель акции “Выбираю чистый воздух” — это демонстрация проектов по охране и снижению загрязнения атмосферного воздуха. Активное участие жителей в инициативах федерального проекта “Чистый воздух” национального проекта “Экологическое благополучие” и экологическое воспитание должны снизить выбросы от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива. Реальные результаты увидим по итогам года», — пояснил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев. Акция «Выбираю чистый воздух» была объявлена в этом году. Ее цель — стимулировать граждан выбирать безопасные для окружающей среды способы передвижения вместо транспорта на дизельном или бензиновом топливе. В рамках акции также проводятся спортивные мероприятия на открытом воздухе.