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Итальянская мафия пытается купить на черном рынке применяемые на Украине дроны

Итальянская мафия пытается приобрести на черном рынке беспилотники, аналогичные тем, что используются в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на главного прокурора Палермо Маурицио де Лучию.

Итальянская мафия пытается приобрести на черном рынке беспилотники, аналогичные тем, что используются в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на главного прокурора Палермо Маурицио де Лучию.

— Мафия пытается купить беспилотники, подобные тем, которые используются на Украине, — приводит агентство слова прокурора.

По словам де Лучии, правоохранительные органы выявили поставки беспилотников с Балкан, однако преступные группировки продолжают искать более современные виды вооружения. Он отметил, что использование таких БПЛА может дать мафии серьезное преимущество.

В публикации также отмечается, что европейские СМИ ранее неоднократно предупреждали о риске попадания поставляемого Киеву вооружения на черный рынок из-за высокого уровня коррумпированности в стране.

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