Итальянская мафия пытается купить на черном рынке применяемые на Украине дроны

Итальянская мафия пытается приобрести на черном рынке беспилотники, аналогичные тем, что используются в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на главного прокурора Палермо Маурицио де Лучию.
— Мафия пытается купить беспилотники, подобные тем, которые используются на Украине, — приводит агентство слова прокурора.
По словам де Лучии, правоохранительные органы выявили поставки беспилотников с Балкан, однако преступные группировки продолжают искать более современные виды вооружения. Он отметил, что использование таких БПЛА может дать мафии серьезное преимущество.
В публикации также отмечается, что европейские СМИ ранее неоднократно предупреждали о риске попадания поставляемого Киеву вооружения на черный рынок из-за высокого уровня коррумпированности в стране.
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