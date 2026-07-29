Многодетная россиянка победила на конкурсе «Миссис Земля 2026»

Жительница подмосковного Видного Людмила Секрий стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Земля — 2026». Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
Людмила Секрий — предприниматель и мама четверых детей. По ее словам, эта победа стала не только личным достижением, но и возможностью вдохновить и поддержать других женщин.
Победительница рассказала, что с детства мечтала выйти на сцену, а решиться на участие в конкурсе ей помогла младшая дочь. Свое выступление она посвятила матерям всего мира.
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