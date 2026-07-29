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Бывшая жена Брэда Питта вновь собралась замуж

Дженнифер Энистон, по данным зарубежных СМИ, может вновь выйти замуж.

Дженнифер Энистон, по данным зарубежных СМИ, может вновь выйти замуж. Как сообщает издание Daily Mail, актриса и ее нынешний партнер Джим Кертис обсуждают возможность помолвки.

По информации источника, недавно пара отметила первую годовщину отношений, а инициатором разговора о будущем стал сам Кертис. При этом официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон была замужем за Брэдом Питтом, а затем за актером Джастином Теру. Оба брака завершились разводом.

В Сенате США поддержали законопроект о новых санкциях против России.

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