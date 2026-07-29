Бывшая жена Брэда Питта вновь собралась замуж

Дженнифер Энистон, по данным зарубежных СМИ, может вновь выйти замуж. Как сообщает издание Daily Mail, актриса и ее нынешний партнер Джим Кертис обсуждают возможность помолвки.
По информации источника, недавно пара отметила первую годовщину отношений, а инициатором разговора о будущем стал сам Кертис. При этом официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Напомним, ранее Дженнифер Энистон была замужем за Брэдом Питтом, а затем за актером Джастином Теру. Оба брака завершились разводом.
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