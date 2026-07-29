Школьники Хабаровского края изучают естественные науки у Японского моря

Школьники Хабаровского края отправились на десятидневную научную смену на побережье Японского моря в Приморье. В программе участвуют 39 будущих математиков, биологов и географов, сообщили в министерстве образования и науки региона.
Смена проходит в морской дружине «Азимут» краевого детского центра «Созвездие». Ребята решают нестандартные задачи, проводят практические исследования и совмещают занятия с походами по приморским маршрутам.
Уроки для школьников ведут учителя, преподаватели вузов и специалисты регионального центра «Сириус 27». Участники изучают историю морских экспедиций, строение растений и геометрию, а полученные знания используют при подготовке к новому сезону Всероссийской олимпиады школьников.
Такие профильные смены стали частью круглогодичной системы поддержки талантливых детей в регионе. Эта работа ведётся в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» и помогает школьникам не только углубить знания, но и заранее определиться с будущей профессией.
Новый олимпиадный сезон в Хабаровском крае открылся в июне. Тогда школьникам представили шесть площадок «Проектного полигона», где они вместе со студентами и специалистами предприятий разрабатывают идеи для развития промышленности региона.