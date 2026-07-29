Школьники Хабаровского края изучают естественные науки у Японского моря

Такие профильные смены стали частью круглогодичной системы поддержки талантливых детей в регионе. Эта работа ведётся в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» и помогает школьникам не только углубить знания, но и заранее определиться с будущей профессией.