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В Ванинском районе Хабаровского края учителям недоплатили 977 тысяч рублей

После вмешательства надзорного ведомства образовательные учреждения пересмотрели расчёты и вернули сотрудникам недоплаченные деньги.

В Ванинском районе 11 педагогам пересчитали зарплату и доплатили в общей сложности 977 тысяч рублей после проверки в образовательных учреждениях. Соответствующие нарушения выявила прокуратура Хабаровского края.

Проверка показала, что при начислении заработной платы учителям не учитывали стимулирующие и компенсационные выплаты. Из-за этого педагоги ежемесячно получали меньше положенного.

После вмешательства надзорного ведомства образовательные учреждения пересмотрели расчёты и вернули сотрудникам недоплаченные деньги.

Всего перерасчёт провели в отношении 11 работников. Их трудовые права восстановлены в полном объёме.