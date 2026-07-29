В Ванинском районе Хабаровского края учителям недоплатили 977 тысяч рублей

В Ванинском районе 11 педагогам пересчитали зарплату и доплатили в общей сложности 977 тысяч рублей после проверки в образовательных учреждениях. Соответствующие нарушения выявила прокуратура Хабаровского края.
Проверка показала, что при начислении заработной платы учителям не учитывали стимулирующие и компенсационные выплаты. Из-за этого педагоги ежемесячно получали меньше положенного.
После вмешательства надзорного ведомства образовательные учреждения пересмотрели расчёты и вернули сотрудникам недоплаченные деньги.
Всего перерасчёт провели в отношении 11 работников. Их трудовые права восстановлены в полном объёме.