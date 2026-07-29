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Без осадков и до +25°С: синоптики рассказали о погоде в среду

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Переменная облачность установится в Беларуси в среду, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 96% 748 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня будет в основном без осадков. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит +20…+25°С.

В Минске сегодня также прогнозируется переменная облачность и без существенных дождей, вероятность осадков составляет всего 5−10%. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха утром в белорусской столице достигнет +11…+13°С, днем воздух прогреется до +22…+24°С, а в вечернее время столбик термометра немного опустится до +16…+19°С.

Что касается прогноза погоды в областных центрах, то самое высокое значение температуры воздуха в среду в Бресте — до +23…+25°С и без осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве воздух прогреется до +21…+23°C, существенных осадков в городах не ожидается.

В Гродно установится более жаркая погода, а столбик термометра поднимется до отметки +22…+24°C. Существенные осадки также не прогнозируются.