Без осадков и до +25°С: синоптики рассказали о погоде в среду

Что касается прогноза погоды в областных центрах, то самое высокое значение температуры воздуха в среду в Бресте — до +23…+25°С и без осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве воздух прогреется до +21…+23°C, существенных осадков в городах не ожидается.