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NYT: Иран рассматривал возможность удара по украинскому морскому порту

Иран рассматривал возможность удара по украинскому морскому порту в ответ на атаку на иранское судно, однако дипломатические усилия позволили избежать эскалации. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на иранских и западных чиновников.

Иран рассматривал возможность удара по украинскому морскому порту в ответ на атаку на иранское судно, однако дипломатические усилия позволили избежать эскалации. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на иранских и западных чиновников.

По данным источников, Тегеран намеревался нанести по Украине «символический удар» баллистической ракетой, рассчитывая причинить сравнительно небольшой ущерб. Собеседники издания допускают, что целью мог стать один из украинских портов на Черном море.

Как отмечает газета, запуск иранской ракеты по территории Украины означал бы резкую эскалацию и мог привести к более масштабному конфликту между двумя странами.

По информации NYT, в Тегеране рассчитывали ограничить противостояние ответным ударом, однако западные чиновники предупреждали, что предсказать реакцию Украины в таком сценарии было невозможно.

Днем ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил своему коллеге с Украины Андрею Сибиге о необходимости компенсировать ущерб, нанесенный при ударе по судну в акватории Каспийского моря.

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