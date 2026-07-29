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До +23 и туман к ночи: прогноз погоды в Калининграде и области на 29 июля

После прохладного утра температура уверенно пойдёт вверх.

Источник: Клопс.ru

В среду, 29 июля, в регионе будет тепло и облачно с прояснениями, местами пройдут короткие дожди. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.

К полудню воздух прогреется до +18…+20. Небольшие осадки возможны у побережья, в Калининграде, а также в Зеленоградском, Гурьевском, Гвардейском, Багратионовском, Полесском, Славском и Неманском районах.

Днём температура поднимется до +20…+23, возле моря ожидается +19…+21. После обеда в Калининграде, на западе области и у побережья станет суше и солнечнее, кратковременные дожди, вероятнее всего, задержатся на востоке.

Вечером похолодает до +15…+17, к полуночи местами появятся дымка и туман. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 3−8 м/с, у побережья порывы могут достигать 10−13 м/с. К ночи скорость снизится до 1−5 м/с. Атмосферное давление составит около 763 мм ртутного столба.

По словам синоптиков, в ближайшие дни в Калининградской области резко потеплеет. Воздух может прогреться до +31, вода в море — до +20.

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