До +23 и туман к ночи: прогноз погоды в Калининграде и области на 29 июля

Вечером похолодает до +15…+17, к полуночи местами появятся дымка и туман. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 3−8 м/с, у побережья порывы могут достигать 10−13 м/с. К ночи скорость снизится до 1−5 м/с. Атмосферное давление составит около 763 мм ртутного столба.