В Госдуме предложили расширить программу соцконтракта на выпускников вузов

Программа социального контракта действует во всех регионах России. Гражданин может получить до 350 тысяч рублей на открытие своего дела или до 200 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства. Взамен он обязуется, например, трудоустроиться, открыть бизнес или наладить хозяйство. Подать заявление можно через Госуслуги, в органах соцзащиты или через МФЦ. Контракт заключается на срок от трех до 12 месяцев.