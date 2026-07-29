Южнокорейский бизнесмен выплатит больше полумиллиарда долларов бывшей жене

В Южной Корее суд обязал председателя корпорации SK Group Чхве Тхэ Вона выплатить бывшей супруге около 944 миллиардов вон, или примерно 644 миллиона долларов, при разделе имущества после развода.
По данным местных СМИ, это крупнейшая сумма, присужденная в подобных делах в истории страны. Суд признал, что бывшая жена имеет право на треть совместно нажитого имущества, учитывая не только развитие бизнеса, но и ее вклад в семью, воспитание троих детей и общественную деятельность.
При этом акции компании останутся в собственности бизнесмена, а компенсацию он должен выплатить денежными средствами.
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