Южнокорейский бизнесмен выплатит больше полумиллиарда долларов бывшей жене

По данным местных СМИ, это крупнейшая сумма, присужденная в подобных делах в истории страны. Суд признал, что бывшая жена имеет право на треть совместно нажитого имущества, учитывая не только развитие бизнеса, но и ее вклад в семью, воспитание троих детей и общественную деятельность.