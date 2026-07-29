Проект закона об ужесточении американских санкций в отношении России 28 июля прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса Соединенных Штатов Америки. Таким образом два добро на дальнейшее прохождение документа. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.
Большинством голосов было решено сократить дебаты по этому документу. За это выступили 86 сенаторов, против — 12 человек. Согласно процедуре, теперь законодатели могут запланировать дальнейшее процедурное, а также окончательное голосование по нему.
В американской прессе отмечалось, что имеющие в Сенате большинство республиканцы намерены уже до конца этой недели перейти к окончательному голосованию по санкционному законопроекту, одним из разработчиков которого был сенатор Линдси Грэм*, который скоропостижно скончался 11 июля.
28 июля Bloomberg сообщало, что в Сенате США была достигнута межпартийная договоренность относительно санкционного законопроекта против России.
Напомним, законопроект покойного сенатора-русофоба Линдси Грэма* направлен в первую очередь против Китая и Индии и позволяет президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу вводить против них таможенные пошлины в размере до ста процентов.
Кроме того, благодаря этому проекту глава Белого дома сможет вводить пошлины в размере до 100% против отдельных стран и физлиц, способствующих этим продажам энергоносителей.
Как писал сайт KP.RU, ранее Трамп заявил, что намерен ознакомиться с обновленным законопроектом Конгресса о санкциях против России. По словам республиканца, окончательного решения по этому вопросу пока не принято. Также политик уточнил, что Конгресс может включить в законопроект об ужесточении антироссийских санкций также положения, касающиеся Ирана.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала совет Вашингтону. Она порекомендовала не принимать санкционный пакет, автором которого был ныне почивший сенатор-экстремист Линдси Грэм*. По словам Захаровой, эти санкции прежде всего ударят по Белому дому и США.
* внесен в российский перечень террористов и экстремистов.