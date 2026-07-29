Трамп положительно высказался о переговорах с Зеленским и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп во вторник, 28 июля, поделился, что провел продуктивные переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
— Премьер-министр Израиля Биби Нетаньяху вместе со мной и представителями провели очень хорошую встречу! — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.
Политик добавил, что он со своими коллегами в ходе бесед обсуждал много важных вопросов. Отдельно Трамп прокомментировал прошедшую встречу с Зеленским и охарактеризовал ее положительно.
Украинский лидер, в свою очередь, утверждал, что поговорил с американским президентом о производстве ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot и необходимости «активизировать дипломатический процесс».
Переговоры Трампа и Зеленского завершились спустя менее чем час. Они прошли в закрытом формате в Овальном кабинете, журналистов туда не пустили. После глава Белого дома встретился с Нетаньяху.
По словам главы Государственного департамента США Марко Рубио, президент страны считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным. При этом Вашингтон готов сыграть конструктивную роль для мирного урегулирования кризиса.