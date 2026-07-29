Волгоградская область присоединилась к «Дорогам Победы»

До конца лета по памятным местам Волгограда пройдут более тысячи ребят из 70 регионов России — участников летних смен «Страна Героев» и «Время юных героев». Экскурсионные маршруты построены так, чтобы познакомить молодёжь с ключевыми эпизодами Сталинградской битвы и показать масштаб подвига защитников города. Для многих ребят это возможность не просто услышать историю, а буквально пройти по местам боёв и прочувствовать события военных лет.