Насыщенный отдых ждет жителей Хабаровского края на ближайших выходных

Так, в рамках проекта «Отдыхаем в крае» жителям региона предлагается прогуляться среди цветущих лотосов на озере возле села Галкино и посетить книжный фестиваль «Золотая Ригма», послушав выступления поэтов и приняв участие в мастер-классах. Кроме того, можно посетить аудиоспектакль-променад в музее «Мир говорящих машин», принять участие в спокойном сплаве на сапах по реке Обор и съездить в гастротур в Петропавловку, чтобы попробовать домашние пироги и уху, сваренную на костре. Более того, на всем этом можно еще и хорошо заработать. Для этого нужно принять участие в конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений», сняв видео со своего пешего или водного путешествия, а также с поездок по местам боевой славы. За это можно получить 3 млн рублей и бесплатную поездку на Шантары.