В Таганроге после атаки повреждены несколько домов и предприятий

Ракетная атака на Таганрог повлекла за собой человеческие жертвы и значительный ущерб городской инфраструктуре. Фрагменты сбитой ракеты обрушились на многоэтажный жилой дом: одна из жительниц погибла, мужчина получил травмы и в настоящее время находится под наблюдением медиков, которые оказывают ему необходимую помощь.