Когда вступает в силу решение суда?

Если жалобу всё же подали, решение не вступает в силу до тех пор, пока суд апелляционной инстанции не рассмотрит её. И только если апелляционный суд оставит решение первой инстанции без изменений, оно вступит в силу после этого рассмотрения. А если апелляционный суд изменит решение или вынесет новое, оно вступит в силу немедленно. Если суд отменяет решение с направлением на новое рассмотрение, то прежнее решение теряет силу.