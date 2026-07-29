Когда вступает в силу решение суда?

Ответил председатель уголовной коллегии Красноярского краевого суда Андрей Афанасьев.
Решение суда вступает в силу не сразу, ему предешствует срок в определенное количество дней. Эксперт ответил, как работает эта процедура и какое количество времени есть на обжалование приговора.
«Фраза “Решение не вступило в законную силу” означает, что с момента вынесения судебного акта у сторон ещё есть время, чтобы его оспорить, — объясняет председатель уголовной коллегии Красноярского краевого суда Андрей Афанасьев. — Иначе говоря, пока этот срок не истёк, решение не является окончательным. У участников процесса есть законное право подать жалобу, например апелляционную, чтобы вышестоящий суд проверил, правильно ли суд первой инстанции разрешил дело».
Для обжалования приговора по уголовному делу у сторон есть срок 15 суток, для решения по мерам пресечения, связанным с содержанием под стражей, — трое суток (ст. 289.4 УПК РФ).
Если стороны решение не обжаловали, оно автоматически вступает в силу после истечения срока обжалования.
Если жалобу всё же подали, решение не вступает в силу до тех пор, пока суд апелляционной инстанции не рассмотрит её. И только если апелляционный суд оставит решение первой инстанции без изменений, оно вступит в силу после этого рассмотрения. А если апелляционный суд изменит решение или вынесет новое, оно вступит в силу немедленно. Если суд отменяет решение с направлением на новое рассмотрение, то прежнее решение теряет силу.