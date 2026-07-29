Работы по благоустройству переулка Брянского в Хабаровске завершены

В Хабаровске в переулке Брянском завершены работы по обустройству дорожной инфраструктуры. На участке от улицы Воронежской до Совхозной смонтированы светофорные объекты. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», автомобильное движение по этому отрезку было открыто ранее, теперь дорога оснащена всеми необходимыми элементами регулирования.