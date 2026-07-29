Работы по благоустройству переулка Брянского в Хабаровске завершены

В Хабаровске в переулке Брянском завершены работы по обустройству дорожной инфраструктуры. На участке от улицы Воронежской до Совхозной смонтированы светофорные объекты. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», автомобильное движение по этому отрезку было открыто ранее, теперь дорога оснащена всеми необходимыми элементами регулирования.
Объект построен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Объем субсидии из бюджетов разных уровней — около 350 млн рублей. Основные дорожные работы проводились в 2025 году, сейчас завершается благоустройство прилегающей территории.
Подрядчик выполнил комплекс мероприятий: уложил асфальтобетонное покрытие, нанес горизонтальную разметку, установил дорожные знаки, обустроил пешеходные переходы и светофоры. Протяженность трехполосной магистрали составляет более 700 метров. Трасса оборудована велодорожками и стационарным освещением.
В перспективе с учетом развития жилой застройки и роста интенсивности движения на этом участке планируется запустить маршруты общественного транспорта — для этого уже оборудованы остановочные карманы.