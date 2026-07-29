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В Красноярске переделывают выезд с Качи на Карла Маркса

Полностью завершить работы планируют в августе.

В Красноярске переделывают выезд с улицы Конституции СССР на Карла Маркса. Об этом в своем канале в «МАХ» сообщил глава города Сергей Верещагин.

Он пояснил, что под мостом через на улице Конституции сейчас делают зебру и островок безопасности, а выше, на выезде на Карла Маркса и мост в направлении улицы Белинского, поменяют угол поворотного шлюза.

«Водители сразу будут выезжать на свою полосу, без лишних манёвров. Красноярцы неоднократно обращали внимание, что под мостом небезопасно пешеходам: приходится перебегать дорогу. Аварийность создавал и транспорт», — рассказал мэр.

Полностью завершить работы планируют в августе.