В Красноярске переделывают выезд с Качи на Карла Маркса

В Красноярске переделывают выезд с улицы Конституции СССР на Карла Маркса. Об этом в своем канале в «МАХ» сообщил глава города Сергей Верещагин.
Он пояснил, что под мостом через на улице Конституции сейчас делают зебру и островок безопасности, а выше, на выезде на Карла Маркса и мост в направлении улицы Белинского, поменяют угол поворотного шлюза.
«Водители сразу будут выезжать на свою полосу, без лишних манёвров. Красноярцы неоднократно обращали внимание, что под мостом небезопасно пешеходам: приходится перебегать дорогу. Аварийность создавал и транспорт», — рассказал мэр.
Полностью завершить работы планируют в августе.