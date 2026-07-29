Красноярские правоохранители раскрыли схему с фиктивными поездками в «Яндекс. Такси»

По данным надзорного ведомства, все началось весной 2023 года. Один из фигурантов, житель Армавира, привлек двух сообщников — еще одного армавирца и студента из Ульяновска. Они оформили на подставных лиц индивидуальных предпринимателей, зарегистрировали таксопарки «Мегаполис» и «Звездный», а затем начали массово создавать аккаунты вымышленных водителей. Для этого покупали чужие паспортные данные, водительские удостоверения и фото.