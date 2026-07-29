Красноярские правоохранители раскрыли схему с фиктивными поездками в «Яндекс. Такси»

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по делу трех человек, которые больше года обманывали сервисы «Яндекс. Такси» и «Яндекс. Доставка». Они регистрировали фиктивных водителей, подменяли GPS-координаты и имитировали поездки в часы пик, чтобы получать бонусы, которые компания платит за реальные заказы.
По данным надзорного ведомства, все началось весной 2023 года. Один из фигурантов, житель Армавира, привлек двух сообщников — еще одного армавирца и студента из Ульяновска. Они оформили на подставных лиц индивидуальных предпринимателей, зарегистрировали таксопарки «Мегаполис» и «Звездный», а затем начали массово создавать аккаунты вымышленных водителей. Для этого покупали чужие паспортные данные, водительские удостоверения и фото.
На мобильных телефонах с root-доступом устанавливали приложения для подмены геолокации и модифицированные версии «Яндекс Про». Это позволяло загружать готовые фото документов в обход системы безопасности и проходить «фотоконтроль», а также «перемещаться» по карте в любой регион. Одновременно на эмуляторах создавали аккаунты фиктивных клиентов, используя виртуальные номера.
«За год с небольшим они “накатали” более 2,4 тысячи фейковых заказов. За это “Яндекс. Такси” и “Яндекс. Доставка” перечислили на счета подконтрольных ИП свыше 2,6 млн рублей бонусов, хотя никаких услуг фактически оказано не было», — рассказали в прокуратуре.
Мошенническую схему выявили сотрудники правоохранительных органов Красноярского края при расследовании другого уголовного дела.
В ходе следствия фигуранты частично признали вину. Часть ущерба — около 800 тыс. рублей — они возместили добровольно. На их имущество — мобильные телефоны, ноутбуки и автомобиль Kia Rio — был наложен арест на общую сумму 1,9 млн рублей.
Сейчас уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) направлено в Армавирский городской суд Краснодарского края. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
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