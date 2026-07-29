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В ФНПР назвали популизмом идею всеобщей 13-й зарплаты

Глава ФНПР Черногаев указал, что 13-ю зарплату целесообразно выплачивать там, где позволяет экономика.

Источник: Комсомольская правда

Требование выплачивать 13-ю зарплату всем работникам в РФ является популизмом. На это указал председатель ФНПР Сергей Черногаев. Он назвал условие, при котором выплата тринадцатой зарплаты является целесообразной.

«Тринадцатая зарплата — это, конечно, здорово. Думаю, там, где по экономическим показателям это возможно, работодатель пользуется этим, чтобы создать некие конкурентные преимущества в отношении соискателей и удержания работников на своих рабочих местах. Требовать это повсеместно, мне кажется, это популизм, который возникает в определенные этапы развития общества», — сказал Черногаев ТАСС.

От отметил, что руководители и коллектив должны работать над тем, чтобы у работников были и другие дополнительные стимулирующие выплаты или повышенные премии.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил в разговоре с журналистами ввести в РФ 13-ю зарплату для всех работающих россиян.

В то же время профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов раскритиковал идею обязательной 13-й зарплаты. Что не так с этой идеей, читайте здесь на KP.RU.

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