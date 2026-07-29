В ФНПР назвали популизмом идею всеобщей 13-й зарплаты

«Тринадцатая зарплата — это, конечно, здорово. Думаю, там, где по экономическим показателям это возможно, работодатель пользуется этим, чтобы создать некие конкурентные преимущества в отношении соискателей и удержания работников на своих рабочих местах. Требовать это повсеместно, мне кажется, это популизм, который возникает в определенные этапы развития общества», — сказал Черногаев ТАСС.