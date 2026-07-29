В лагере «Чкаловец» под Новосибирском досрочно завершили смену из-за инфекции

Один ребёнок лечится дома, ещё пятеро — в больнице. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Следователи организовали доследственную проверку по факту распространения инфекции. Ситуация в лагере находится на контроле Роспотребнадзора и регионального Минздрава. «В соцмедиа получила распространение информация о выявлении инфекционного заболевания у нескольких детей в летнем лагере, расположенном в Искитимском районе Новосибирской области. По данному сообщению следователем следственного отдела по Искитимскому району организована доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.