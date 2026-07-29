В ИРНИТУ стартует программа профессиональной переподготовки по проектированию городской среды и монументальной живописи

Заключительный модуль программы отводит время на проектирование в монументально-декоративной живописи. Данный этап призван объединить полученные ранее технологические и композиционные навыки в единую систему. Слушатели подробно осваивают четыре базовых принципа построения: объемно-пространственный, пластически-плоскостной, категорию «многослойной глубинности», а также изобразительный принцип «развоплощения». Практическая часть включает перевод классического натюрморта из геометрических предметов с выраженной ритмической структурой в формат стенописи, а также трансформацию фигуративных композиций на свободную тему в монументальные произведения, выполняемые в технике модульной мозаики. Завершается модуль комплексной работой над композиционными эскизами и созданием итогового проекта для публичной защиты.