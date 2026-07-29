В ИРНИТУ стартует программа профессиональной переподготовки по проектированию городской среды и монументальной живописи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Кафедра монументально-декоративной живописи и дизайна имени В. Г. Смагина ИРНИТУ запускает в 2026 году программу дополнительной профессиональной переподготовки «Прикладные аспекты монументально-декоративного искусства».
Развитие эстетики городской среды как фактора комфортной жизни требует глубоких прикладных знаний в данной сфере. Заведующий кафедрой, профессор Дмитрий Дорохин пояснил, что главная цель образовательного курса — обеспечить приоритетные отрасли отечественного изобразительного искусства и сферу формирования комфортной городской среды высококлассными кадрами.
"Программа направлена на концептуальное обоснование и моделирование современных условий подготовки художников нового поколения, способных эффективно использовать фундаментальные теоретические знания и инновационные технологии в своей творческой и научно-исследовательской деятельности.
В процессе обучения перед слушателями ставится комплекс серьёзных задач, включающий освоение навыков выполнения аналитической, проектной и исследовательской работы.
Выпускники программы будут полностью готовы к самостоятельной интеллектуальной деятельности, созданию собственных масштабных проектов и активному участию в выставках и научных конференциях различного уровня, включая крупные региональные, всероссийские и международные площадки", — рассказал Дмитрий Дорохин.
Образовательный процесс рассчитан на два года (296 академических часов). Программа логически разделена на три ключевых специализированных модуля по 96 часов каждый.
Первый модуль целиком посвящён изучению технологий и материалов монументально-декоративной живописи. В рамках этого блока происходит глубокое практическое погружение слушателей в многообразие художественных техник. Студенты осваивают специфику работы с мозаикой, цветными эмалями, настенной росписью, росписью по стеклу, технологиями витража и фьюзинга. На практических занятиях изучаются особенности создания произведений, необходимые инструменты и оборудование, а также ключевые этапы воплощения эскиза в жизнь. Итогом данного раздела становится создание авторской работы в материале, например, фрагмента настенной росписи в специальном коробе или изящного панно из цветного стекла.
Второй модуль программы фокусируется на вопросах композиции в монументально-декоративной живописи. Здесь будущие мастера выходят за рамки плоскости холста и начинают мыслить категориями реальной архитектурной среды, изучая закономерности построения интерьера и сложную взаимосвязь между архитектурными объемами и монументальным искусством. Обучение включает освоение «островных» и «фризовых» композиционных форм, проведение глубокого градостроительного анализа окружающего пространства и проектирование многофигурных тематических решений, которые гармонично встраиваются в заданный архитектурный контекст. Особое внимание уделяется разработке геометрических схем монументально-декоративного убранства, учитывающих как внутренний, так и внешний масштаб объекта.
Заключительный модуль программы отводит время на проектирование в монументально-декоративной живописи. Данный этап призван объединить полученные ранее технологические и композиционные навыки в единую систему. Слушатели подробно осваивают четыре базовых принципа построения: объемно-пространственный, пластически-плоскостной, категорию «многослойной глубинности», а также изобразительный принцип «развоплощения». Практическая часть включает перевод классического натюрморта из геометрических предметов с выраженной ритмической структурой в формат стенописи, а также трансформацию фигуративных композиций на свободную тему в монументальные произведения, выполняемые в технике модульной мозаики. Завершается модуль комплексной работой над композиционными эскизами и созданием итогового проекта для публичной защиты.
Организация учебного процесса в ИРНИТУ построена с учётом максимального удобства для обучающихся. Программа реализуется в гибридном формате с активным использованием дистанционных образовательных технологий, что позволяет слушателям заниматься по гибкому графику, уделяя учёбе от 4 до 6 часов в неделю.
Теоретическая база, методическое обеспечение и постоянное техническое сопровождение доступны на онлайн-платформе «Электронное обучение ИРНИТУ». При этом все необходимые практические занятия проводятся непосредственно в стенах университета, в специализированной аудитории учебно-исследовательской лаборатории «Художественная обработка материалов». Эта мастерская полностью укомплектована профессиональным оборудованием и качественным сырьём, включая керамическую плитку, медь, цветное стекло и эмали.
Подчеркнём, что курс профессиональной переподготовки ориентирован как на студентов высших учебных заведений, получающих образование по программам бакалавриата в сфере изобразительного искусства, так и на дипломированных выпускников средних и высших учебных заведений, желающих расширить свои профессиональные горизонты.
Обучение обеспечивает получение новой профессии и официального документа о профессиональной переподготовке. Слушатели углублённо изучат ручное и промышленное изготовление художественной продукции, разработку художественно-конструкторских проектов для различных сред. Выпускники научатся интегрировать монументально-декоративное искусство в архитектурно-средовую ситуацию.
Помимо квалификации, участники сформируют профессиональное портфолио, включающее готовые проекты, эскизы для градостроительных условий и авторские изделия. Эти материалы послужат основой для получения заказов, участия в выставках и успешного старта в индустрии художественного оформления.
Программа составлена в строгом соответствии с требованиями профессионального стандарта 04.002 «Специалист по техническим процессам художественной деятельности» из Реестра областей и видов профессиональной деятельности РФ.
Стоимость обучения на программе профессиональной переподготовки составляет 54 000 рублей в год при условии комплектования группы численностью от 12 человек.
Для записи на программу заполните анкету.