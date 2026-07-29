Конкурсный управляющий прикамского завода получит 30 млн рублей вознаграждения

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил требования конкурсного управляющего АО «Новые фитинговые технологии» (НФТ, Чайковский) Алексея Яркова об установлении размера процентов по вознаграждению. Как следует из решения, господин Ярков настаивал на вознаграждении свыше 74,6 млн руб. По мнению конкурсного управляющего, благодаря эффективному управлению с его стороны было погашено свыше 75% требований залогового кредитора. Кроме того, он провел эффективные мероприятия по пополнению конкурсной массы НФТ. В итоге суд уменьшил проценты по вознаграждению до 30 млн руб., поскольку эту сумму он посчитал экономически обоснованной.