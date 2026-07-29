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Духовное наследие народов России представили художницы в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В красноярском Доме художника открылась новая выставка международного проекта «Женщина в искусстве».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В красноярском Доме художника открылась новая выставка международного проекта «Женщина в искусстве».

Экспозиция посвящена духовному наследию народов России: через образы человека, семьи и родной земли авторы говорят о мире, доброте и внутренней гармонии.

Проект появился в 2020 году и объединил художниц из Приамурья, Якутии, Сибири, Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Крыма и Хакасии, а также мастеров из Туркменистана и Китая.

«Женщина-художник умеет говорить о самом важном — мягко, пронзительно, без фальши. Такие выставки напоминают: мы разные, но у нас очень много общего», — отметил председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко.

Выставка будет работать до 9 августа в Доме художника по адресу: проспект Мира, 56.

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