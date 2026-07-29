ИТ-холдинг Т1 — лидер ИТ-отрасли России, по версии RAEX

По итогам 2025 года, в структуре выручки ИТ-холдинга Т1 наибольшую долю заняли продажа ПО и ИТ-оборудования (38% и 31% соответственно), далее следуют разработка ПО (18%), техподдержка (11%) и комплексные проекты (2%). Самыми динамично развивающимися направлениями бизнеса стали разработка ПО и техническая поддержка — оба выросли на 24% год к году. Эти фокусы обеспечили ИТ-холдингу Т1 лидерство не только в рэнкинге крупнейших ИКТ-компаний страны, но и крупнейших разработчиков ПО, а также поставщиков услуг в области информационных технологий.