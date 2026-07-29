Эксперт Фомин прокомментировал внесение Пентагоном вузов РФ в черный список

Ранее сообщалось, что военное министерство США внесло 32 научно-исследовательских института и университета России в свой черный список, утверждая, что они занимаются «несанкционированной передачей [американских] технологий». В целом в этот обновленный перечень Пентагон внес 130 «академических и исследовательских» организаций из России, Китая и Ирана. В него попали, в частности, МГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова, НИЦ «Курчатовский институт», МАИ, МФТИ, НИУ ВШЭ, концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор», Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина. Решение означает на практике, что Пентагон не будет взаимодействовать в научно-исследовательской сфере с теми организациями, которые он внес в этот список. Военному ведомству США также запрещено использовать свои бюджетные средства в качестве грантов при сотрудничестве с такими организациями или для оплаты контрактов с ними.