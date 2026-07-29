Эксперт Фомин прокомментировал внесение Пентагоном вузов РФ в черный список

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Ограничения научного сотрудничества со стороны США способны создать лишь временные формальные сложности, но не смогут подорвать способность российских ученых достигать прорывных результатов. Об этом заявил ТАСС руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин, комментируя внесение Пентагоном 32 НИИ и университетов РФ в черный список под предлогом защиты технологий США.
«Российская наука обладает достаточным собственным ресурсом — фундаментальными школами, уникальными установками и государственной поддержкой — чтобы уверенно развиваться независимо от внешних запретов. Подобные ограничения могут создать временные формальные сложности, но они не способны подорвать наш интеллектуальный потенциал и нашу способность достигать прорывных результатов, опираясь на собственные силы и многолетние традиции», — сказал Фомин.
По его оценке, решение Минобороны США расширить список российских организаций, якобы угрожающих национальной безопасности, — это очевидный политический демарш, направленный на эскалацию противоречий между нашими странами. За ширмой заботы о безопасности скрывается стремление ограничить международное научное сотрудничество, что противоречит самой природе науки, развивающейся лишь в открытом диалоге. Он также выразил сожаление, что американские коллеги сознательно лишают себя возможности плодотворного взаимодействия с российскими исследователями, многие из которых входят в мировую элиту. В то же время издательство «Наука» не намерено оглядываться на решения заокеанского ведомства.
«Мы будем неукоснительно следовать нашей главной миссии: сохранять и приумножать традиции отечественного научного книгоиздания, популяризировать российскую научную мысль и обеспечивать свободный обмен информацией в профессиональной среде. Мы открыты для сотрудничества со всеми, кто ценит подлинную науку, и никакие политические демарши не заставят нас свернуть с этого пути», — заключил Фомин.
Ранее сообщалось, что военное министерство США внесло 32 научно-исследовательских института и университета России в свой черный список, утверждая, что они занимаются «несанкционированной передачей [американских] технологий». В целом в этот обновленный перечень Пентагон внес 130 «академических и исследовательских» организаций из России, Китая и Ирана. В него попали, в частности, МГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова, НИЦ «Курчатовский институт», МАИ, МФТИ, НИУ ВШЭ, концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор», Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина. Решение означает на практике, что Пентагон не будет взаимодействовать в научно-исследовательской сфере с теми организациями, которые он внес в этот список. Военному ведомству США также запрещено использовать свои бюджетные средства в качестве грантов при сотрудничестве с такими организациями или для оплаты контрактов с ними.