Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый авиарейс в китайский город Хух-Хото запустили в Приморье

Пассажиры смогут летать за границу два раза в неделю.

Источник: Комсомольская правда

Из аэропорта Владивостока 28 июля запустили прямой рейс в китайский город Хух-Хото. Первый прибывший борт по традиции встретили водной аркой. В самом терминале возле стоек регистрации установили шары. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Регулярные рейсы будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и субботам. Вылет из аэропорта Владивосток назначен на 19:35, а время в пути займет два часа и 50 минут. Хух-Хото является столицей Внутренней Монголии и считается культурным и историческим центром. Благодаря этому открытию количество направлений из Владивостока в города Китая увеличилось до 12.

«Международный аэропорт Владивосток последовательно развивает маршрутную сеть и продолжает укреплять сотрудничество новыми рейсами. Открыт новый авиамаршрут Владивосток — Хух-Хото», — рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

Сейчас аэропорт планирует дальнейший рост пассажиропотока. Специалисты продолжают развивать маршрутную сеть.