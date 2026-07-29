Новый авиарейс в китайский город Хух-Хото запустили в Приморье

Регулярные рейсы будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и субботам. Вылет из аэропорта Владивосток назначен на 19:35, а время в пути займет два часа и 50 минут. Хух-Хото является столицей Внутренней Монголии и считается культурным и историческим центром. Благодаря этому открытию количество направлений из Владивостока в города Китая увеличилось до 12.