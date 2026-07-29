Сотни людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 29 июля

Отключения света в Ростове на 29 июля коснутся сотен домов и тысяч жителей города. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица 2-я Грамши, 100−128;
— улица Онежская, 1−19 и 2−16;
— улица Печорская, 133−149 и 118−132;
— улица Двинская, 53−69 и 80−94;
— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;
— улица Волжская, 151−165 и 160−174;
— улица Можайская, 77−111;
— улица Дачная, 2, 2Б, 2/1, 2/2;
— улица Вавилова, 1, 1А, 1Б, 1В;
— улица Камышинская, 1−31 и 2−32;
— улица Кузнечная, 1−47 и 8−52;
— улица Магнитогорская, 4−34;
— переулок Пржевальского, 9−23 и 10−82;
— переулок Урицкого, 41−63;
— улица Циолковского, 11−41;
— садоводческое товарищество «Космос»;
— садоводческое товарищество «Россельмашевец»;
— садоводческое товарищество «Агропром»;
— садоводческое товарищество «Колос».
С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:
— улица 7-я линия, 20−36 и 21−35;
— улица 15-я линия, 32−64 и 29−53;
— улица 9-я линия, 26−36 и 19−31;
— улица 11-я линия, 14−28 и 33−37;
— улица 13-я линия, 18−30 и 17−31;
— улица Мясникова, 59−75 и 32−58;
— улица Закруткина, 22, 32−36.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.