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Сотни людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 29 июля

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове в среду не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 29 июля коснутся сотен домов и тысяч жителей города. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица 2-я Грамши, 100−128;

— улица Онежская, 1−19 и 2−16;

— улица Печорская, 133−149 и 118−132;

— улица Двинская, 53−69 и 80−94;

— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;

— улица Волжская, 151−165 и 160−174;

— улица Можайская, 77−111;

— улица Дачная, 2, 2Б, 2/1, 2/2;

— улица Вавилова, 1, 1А, 1Б, 1В;

— улица Камышинская, 1−31 и 2−32;

— улица Кузнечная, 1−47 и 8−52;

— улица Магнитогорская, 4−34;

— переулок Пржевальского, 9−23 и 10−82;

— переулок Урицкого, 41−63;

— улица Циолковского, 11−41;

— садоводческое товарищество «Космос»;

— садоводческое товарищество «Россельмашевец»;

— садоводческое товарищество «Агропром»;

— садоводческое товарищество «Колос».

С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:

— улица 7-я линия, 20−36 и 21−35;

— улица 15-я линия, 32−64 и 29−53;

— улица 9-я линия, 26−36 и 19−31;

— улица 11-я линия, 14−28 и 33−37;

— улица 13-я линия, 18−30 и 17−31;

— улица Мясникова, 59−75 и 32−58;

— улица Закруткина, 22, 32−36.

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