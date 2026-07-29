Жительнице ЕАО назначили выплату пособия после вмешательства прокуратуры

Отказ был обусловлен тем, что среднедушевой доход семьи сочли превышающим прожиточный минимум. Однако в доход включили алименты на детей супруга от предыдущего брака. Прокуратура установила, что при корректном расчёте доход семьи укладывается в установленные лимиты. Надзорное ведомство потребовало устранить нарушение и направило иск в суд. Суд удовлетворил требования прокуратуры, выплата будет назначена, исполнение решения находится на контроле.