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21 тонну заражённых арбузов не пустили в Красноярск из Казахстана

Лабораторные исследования подтвердили наличие дынной мухи.

В Красноярском крае предотвратили ввоз более 21 тонны заражённых арбузов из Казахстана. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Специалисты 20 июля при проверке партии арбузов весом более 21 тонны, поступившей из Казахстана, обнаружили признаки заражения. Лабораторные исследования подтвердили наличие дынной мухи — опасного карантинного вредителя.

Владельцу груза выдали предписание принять фитосанитарные меры.

Ранее мы сообщали, что партию заражённых абрикосов из Кыргызстана не пустили в Красноярск.