21 тонну заражённых арбузов не пустили в Красноярск из Казахстана

В Красноярском крае предотвратили ввоз более 21 тонны заражённых арбузов из Казахстана. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Специалисты 20 июля при проверке партии арбузов весом более 21 тонны, поступившей из Казахстана, обнаружили признаки заражения. Лабораторные исследования подтвердили наличие дынной мухи — опасного карантинного вредителя.
Владельцу груза выдали предписание принять фитосанитарные меры.
Ранее мы сообщали, что партию заражённых абрикосов из Кыргызстана не пустили в Красноярск.