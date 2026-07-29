Одно сердце на всех. Волонтёры Красноярья четыре года помогают СВО

«Народные полки — это единое сердце России. Очень важно синхронизировать наши ритмы, это даёт поддерж­ку, мотивацию. Да, трудно, да, устаём. Но когда живёшь в общем ритме с огромным количеством людей, у которых большое сердце и душа, то чувствуешь, что всё по плечу», — делится руководитель движения «Золотые Руки Ангела» Анна Стунжайте.