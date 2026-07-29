Одно сердце на всех. Волонтёры Красноярья четыре года помогают СВО

Уже больше четырёх лет неравнодушные жители нашей страны помогают бойцам СВО и их близким. Хотя расстояние от одного до другого конца России кажется огромным, на деле волонтёров уже давно связывает невидимая нить.
Такими наблюдениями поделились красноярские добровольцы на масштабном форуме «Всё для Победы».
Синхронизировать ритмы.
Наглядный пример такой взаимовыручки — очередной гуманитарный груз, который на днях отправился из Красноярска в Севастополь для бойцов, находящихся в военном госпитале. Собрать 35 мешков с самым необходимым: одеждой, бельём, костылями и маскировочными сетями — удалось благодаря активистам народных полков «ZOV Красноярск» и «Золотые Руки Ангела». А полезные знакомства, завязанные на форуме, теперь позволяют мгновенно выстраивать сложнейшие логистические цепочки.
«Народные полки — это единое сердце России. Очень важно синхронизировать наши ритмы, это даёт поддержку, мотивацию. Да, трудно, да, устаём. Но когда живёшь в общем ритме с огромным количеством людей, у которых большое сердце и душа, то чувствуешь, что всё по плечу», — делится руководитель движения «Золотые Руки Ангела» Анна Стунжайте.
Именно благодаря синергии и поддержке коллег из других городов красноярский груз доберётся до госпиталя всего за несколько дней.
Быть вместе.
Помощь фронту объединила людей самых разных профессий. Яркий пример личной самоотдачи — красноярец Захар Енджиевский. Депутат и строитель с 2022 года восстанавливает разрушенную инфраструктуру в ЛНР и ДНР, возводя дома и больницы. Недавно он подписал уже третий контракт на военную службу. Но даже в суровых условиях сибиряк не прекращает поддерживать земляков и продолжает координировать доставку грузов на передовую.
«Среди нас есть самые разные люди — предприниматели, волонтёры, сами участники СВО. Такая общность говорит о том, как важно быть вместе, помогать друг другу и нашим ребятам на линии боевого соприкосновения», — подчёркивает руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Ларионова.
Каждый отправленный груз доказывает: у этого народного полка действительно бьётся одно на всех огромное сердце.
Напомним, ранее мы рассказывали историю сибиряка Андрея Тортукова, который тайком ушёл на СВО и вернулся героем.