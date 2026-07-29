Геннадий Лагунов из Хабаровского края сбил два дрона «Баба-яга»

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, гвардии сержант Геннадий Лагунов воюет в зоне СВО с 2023 года. Геннадий заключил контракт для прохождения военной службы и был направлен в мотострелковое соединение округа.