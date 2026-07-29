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Геннадий Лагунов из Хабаровского края сбил два дрона «Баба-яга»

Он награжден медалью «За храбрость» I степени.

Источник: Хабаровский край сегодня

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, гвардии сержант Геннадий Лагунов воюет в зоне СВО с 2023 года. Геннадий заключил контракт для прохождения военной службы и был направлен в мотострелковое соединение округа.

За два года службы на оборонительных позициях Геннадий Лагунов неоднократно попадал под миномётные обстрелы, удары ствольной артиллерии и атаки вражеских беспилотников.

Лично сбил два гексакоптера «Баба-яга» и значительное количество fpv-дронов противника, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

С 2025 года Геннадий Лагунов переведён в штурмовое подразделение. На его счету два успешных штурма.

За освобождение населённого пункта Першотравневое, где подразделение под его командованием закрепилось, и удерживало позиции до подхода основных сил, Геннадий награждён медалью «За храбрость» II степени.

За штурм населённого пункта Радостное, где в условиях ожесточённого стрелкового боя группе удалось сломить сопротивление противника, удостоен медали «За храбрость» I степени.

Геннадий Лагунов продолжает службу, он передает боевой опыт военнослужащим -новичкам на полигоне.