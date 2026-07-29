Ребёнок попал под машину на переходе в Хабаровске

В Хабаровске за сутки произошло несколько ДТП с пострадавшими. Под колёса автомобиля на нерегулируемом переходе попал 11-летний мальчик, ещё один пешеход пострадал утром, а вечером травмы получила пассажирка легковушки.
Об этом hab.aif.ru прокомментировала старший инспектор отделения по пропаганде Госавтоинспекции Хабаровска Яна Степанова.
Авария с ребёнком произошла 28 июля около 21:20 на Амурском бульваре. Водитель Toyota Allion, поворачивая с улицы Шеронова на Амурский бульвар, сбил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребёнка 2014 года рождения доставили в медицинское учреждение.
Ещё один пешеход попал под машину утром того же дня. Около 08:50 на улице Воронежской водитель Toyota Prius Hybrid совершила наезд на мужчину 1979 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Кроме того, около 19:20 на улице Широкой столкнулись BMW 116I и Toyota Corolla Fielder. По предварительным данным, водитель BMW не выдержал дистанцию до ехавшего впереди автомобиля. В результате пострадала пассажирка Toyota — женщина 1991 года рождения.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются. В Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами и соблюдать безопасную дистанцию.