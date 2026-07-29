В Калининградской области за месяц выписали экологических штрафов на 1,2 млн рублей — власти

«Любые действия по отношению к зелёным насаждениям, будь то обрезка, пересадка или вырубка, должны осуществляться исключительно на основании разрешительной документации, выдаваемой органами местного самоуправления. В противном случае нарушителя ждёт не только административный штраф, но и обязанность по восстановлению зелёных насаждений, включая проведение компенсационного озеленения и уплату компенсационной стоимости», — напомнили в минприроды.