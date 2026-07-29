В Калининградской области за месяц выписали экологических штрафов на 1,2 млн рублей — власти

В июле в Калининградской области нарушителей природоохранных правил оштрафовали более чем на 1,2 млн рублей. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.
Больше всего — 390 тысяч рублей — заплатят 20 человек и организаций, которые нарушили правила обращения с отходами. Ещё троих поймали на выгрузке мусора в неположенных местах, общая сумма взысканий составила 120 тысяч.
За неправильную обрезку деревьев и кустарников 16 нарушителей оштрафовали на 330 тысяч рублей. Ещё девять человек повредили зелёные насаждения или проводили работы без разрешения — им придётся отдать 118 тысяч.
«Любые действия по отношению к зелёным насаждениям, будь то обрезка, пересадка или вырубка, должны осуществляться исключительно на основании разрешительной документации, выдаваемой органами местного самоуправления. В противном случае нарушителя ждёт не только административный штраф, но и обязанность по восстановлению зелёных насаждений, включая проведение компенсационного озеленения и уплату компенсационной стоимости», — напомнили в минприроды.
Одну из компаний уличили в сбросе сточных вод в водоём. Помимо штрафа в 80 тысяч рублей, юрлицу велели оформить разрешение и привести сливы в соответствие с нормативами. Ещё 200 тысяч рублей должна заплатить организация, нарушившая правила добычи полезных ископаемых.
В мае в Калининградской области управляющую компанию, которая без разрешения обрезала деревья и кустарники во дворе, оштрафовали на 150 тысяч рублей.