«Внутри находились дети и пожилые люди». Что случилось в Минске, где крыша дома горела открытым пламенем

Что случилось в Минске, где загорелся дом, в котором находились люди. Подробности сообщает телеграм-канал газеты «На страже» и журнала «Милиция Беларуси».
Сотрудники ДПС ГАИ ГУВД Мингорисполкома заметили столб дыма над жилым сектором деревни Цна на маршруте патрулирования. Как удалось установить, открытым пламенем горела крыша одного из домов.
«Инспекторы разбудили жильцов (внутри находилось несколько человек, в том числе пожилые люди и дети), после чего вывели всех на безопасное расстояние от горящего строения», — говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники милиции убрали стоявший рядом с домом газовый баллон, убедившись в отсутствии других взрывоопасных и легковоспламеняемых предметов.
Никто не пострадал. Инспекторы смогли обеспечить беспрепятственный проезд спасателей, которые ликвидировали пожар.
Ранее молния ударила в жилой дом под Лидой.
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