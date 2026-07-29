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Участница Stand Up Марта Егиазарова скончалась на 24-м году жизни

В возрасте 23 лет скончалась участница юмористического шоу Stand Up на ТНТ Марта Егиазарова. Об этом во вторник, 28 июля, сообщила ее сестра и нумеролог Кристина Егиазарова.

В возрасте 23 лет скончалась участница юмористического шоу Stand Up на ТНТ Марта Егиазарова. Об этом во вторник, 28 июля, сообщила ее сестра и нумеролог Кристина Егиазарова.

По ее словам, несколько лет девушка стойко боролась с раком. Кристина призналась, что «никогда не видела кого-то, кто так же любил жизнь, глобально мечтал и боролся за каждый новый день».

— Пять лет ты боролась с раком, от которого люди умирают за пару месяцев. Ты умудрялась после химии бежать на сцену, а после — всю ночь рисовать свои шедевры, так сильно ты любила жизнь и цеплялась за нее, — написала родственница в своем Telegram-канале.

Прощание состоится 31 июля в Краснодаре. Тем временем пользователи Сети выражают соболезнования: «Какая трагедия. Прими мои соболезнования. Ты сделала все, что могла»; «Кристина, прими соболезнования. Марте — светлая и вечная память».