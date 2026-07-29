Участница Stand Up Марта Егиазарова скончалась на 24-м году жизни

— Пять лет ты боролась с раком, от которого люди умирают за пару месяцев. Ты умудрялась после химии бежать на сцену, а после — всю ночь рисовать свои шедевры, так сильно ты любила жизнь и цеплялась за нее, — написала родственница в своем Telegram-канале.