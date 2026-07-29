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На ВЭФ-2026 пройдет юбилейный Парад парусов

В 2026 году во Владивостоке в пятый раз пройдет юбилейный Парад парусов ВЭФ — с 31 августа по 4 сентября в Амурском заливе. Организатор — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ. Проект уже стал визитной карточкой Форума: он подчеркивает морской характер города, знакомит гостей с регионом и привлекает молодежь к парусному спорту. В мероприятии примут.

В 2026 году во Владивостоке в пятый раз пройдет юбилейный Парад парусов ВЭФ — с 31 августа по 4 сентября в Амурском заливе. Организатор — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ. Проект уже стал визитной карточкой Форума: он подчеркивает морской характер города, знакомит гостей с регионом и привлекает молодежь к парусному спорту. В мероприятии примут участие свыше 1000 российских и иностранных яхтсменов. В программе: детско-юношеская регата, 1 сентября — парад парусников «Надежда» и «Паллада», гонки килевых яхт и международный «Кубок Дальнего Востока» с участием спортсменов из России и Китая. Для молодежи проведут интерактивы и встречи с экипажами.