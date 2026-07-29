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С четырех дропперов взыскали 55 тысяч рублей в пользу обманутой жительницы Биробиджана

Жительнице областного центра позвонил неизвестный, представился менеджером инвестиционной компании и предложил дополнительный заработок. Затем он убедил женщину перевести деньги на инвестиционные счета. Она перевела 55,6 тыс рублей, но прибыли не получила и поняла, что стала жертвой мошенников. В ходе расследования уголовного дела установили получателей денег — жителей другого региона, которые выступили дропперами. Суд удовлетворил иск.

Жительнице областного центра позвонил неизвестный, представился менеджером инвестиционной компании и предложил дополнительный заработок. Затем он убедил женщину перевести деньги на инвестиционные счета. Она перевела 55,6 тыс рублей, но прибыли не получила и поняла, что стала жертвой мошенников. В ходе расследования уголовного дела установили получателей денег — жителей другого региона, которые выступили дропперами. Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с них указанную сумму.