С четырех дропперов взыскали 55 тысяч рублей в пользу обманутой жительницы Биробиджана

Жительнице областного центра позвонил неизвестный, представился менеджером инвестиционной компании и предложил дополнительный заработок. Затем он убедил женщину перевести деньги на инвестиционные счета. Она перевела 55,6 тыс рублей, но прибыли не получила и поняла, что стала жертвой мошенников. В ходе расследования уголовного дела установили получателей денег — жителей другого региона, которые выступили дропперами. Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с них указанную сумму.