Блогер из Ирландии Тим назвал Чебоксары уютным городом

Ранее видеоблогер и стример Эдуард Перец, известный под именем EdisonPts, зарегистрировал ИП в России. Он оформил предпринимательский статус 15 июня 2026 года в Новосибирске. Основным направлением работы блогер указал распространение рекламы пользователем социальной сети. Также он сможет заниматься розничной торговлей одеждой и распространением информации в соцсетях. Перец родился в Мукачеве Закарпатской области Украины и получил известность благодаря роликам по Minecraft и стримам с донатами. С 2017 года он живёт в России, а общая аудитория его каналов EdisonPts и «Эдисон Перец» превышает 22 млн подписчиков.